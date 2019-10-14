Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана потерпела крупнейшее политическое поражение за десятилетие, когда в воскресенье оппозиционный кандидат обошел действующего мэра от партии власти, пишет Reuters.

Как сообщается, на выборах мэра победил единый кандидат от оппозиции, представитель социалистов MSZP-Párbeszéd Гёргей Корачонь. При этом провластные СМИ изображали его как одного из ключевых агентов Сороса и защитников мигрантов. Корачонь сумел вытеснить с должности действующего мэра Иштвана Торловша, поддерживаемого Орбаном, с результатом 50,6% против 44,3%.

Кроме того, представители оппозиционных партий должны получить большинство в мэрии Будапешта. Также мэры от оппозиции выигрывают в 10 из 23 самых крупных городов Венгрии.

На местных выборах венгерская оппозиция объединилась, стремясь создать в Будапеште "стамбульскую ситуацию" - президент Турции Эрдоган проиграл местные выборы в Стамбуле, где он начал свою политическую карьеру. Венгерская оппозиция считает, что выдвигая единого кандидата против партии власти, она подготовиться к мощному наступлению на действующего премьер-министра на парламентских выборах 2022 года.

Партия Виктора Орбана "Фидес" все еще является самой популярной в сельской местности. При этом Орбан, который будет находится у власти до 2022 году, имеет абсолютное большинство в парламенте.

Отметим, что репутация "Фидес" на этих выборах была испорчена из-за секс-скандала с участием действующего женатого мэра города Дёр.

Ранее сообщалось, что Венгрия начала отбирать ранее выданные украинцам паспорта.

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