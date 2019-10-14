Украинский блогер и активист Евромайдана, почти 4 года просидевший в российской тюрьме и выданный Украине Артур Панов выступил со сцены во время акции "Нет капитуляции!", которая проходит 14 октября в Киеве. Об этом передает корреспондент "Страны".

Бывший российский пленный прочитал с бумажки речь патриотического характера. А затем стал выкрикивать лозунги: "Кубань - это Украина!" и "Ростов - это Украина!"

Ранее "Страна" писала, что во время шествия участников мероприятия "Нет капитуляции!" по Крещатику кто-то в толпе заиграл на волынке песню "Was wollen wir trinke", которую неонацисты считают неофициальным маршем люфтваффе.

Мы также рассказывали, что в ходе движения колонны протестующие против формулы Штайнмайера начали выкрикивать советский лозунг на украинском языке: "Никто не забыт, ничто не забыто".