Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович намекнул новой власти и президенту Владимиру Зеленскому, что если не учитывать мнение активного националистического меньшинства, возможен новый майдан. Об этом историк написал на своем Facebook.

В начале записи Вятрович назвал майданы "предохранителем демократического развития Украины". После чего, явно имея в виду пришедшую на смену режиму Порошенко власть, заявил о необходимости прислушиваться к активным членам общества, которых меньшинство.

"Поэтому выиграть выборы в Украине еще не значит победить. Надо уметь прислушиваться к активному меньшинству, которое определяет жизнь страны после выборов. Иначе майдан может поставить на место того, кто уверен, что большинство на выборах - достаточное основание, чтобы делать свою власть неограниченной", - пригрозил Вятрович.

Скриншот: Facebook/ volodymyr.viatrovych

Напомним, 18 сентября Вятрович был уволен с поста директора Института нацпамяти. "Страна" писала, что на его место прочат публициста и историка Вахтанга Кипиани.