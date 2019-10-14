Во Всемирной торговой организации (ВТО) официально одобрили решение США о введении масштабных торговых санкций на товары из ЕС из-за получения европейским авиастроительным концерном Airbus незаконных субсидий. Об этом говорится в постановлении ВТО по урегулированию споров в понедельник, 14 октября, в Женеве.

Отметим, что данное постановление было лишь формальностью, так как соответствующее постановление арбитраж ВТО принял еще в начал октября. Для его блокировки было нужно, чтобы его отклонили все страны, которые 14 октября участвовали в заседании органа ВТО по урегулированию споров, включая сами США.

США вводят на европейские товары рекордные санкции на сумму в 7,5 млрд долларов. Как установил арбитраж ВТО, Евросоюз и его члены Великобритания, Франция, Германия и Испания так и не отменили незаконные субсидии для Airbus, которые затрудняли реализацию продукции его американскому конкуренту концерну Boeing. В администрации американского президента Дональда Трампа планируют ввести санкции уже 18 октября.

Ранее сообщалось, что США передумали повышать пошлины для Китая в обмен на деньги от сельхозпродукции.