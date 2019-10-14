Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко своеобразно поздравил в соцсети украинцев с Днем защитника страны, опубликовав свое фото с саблей. Праздничный пост появился на Facebook-странице Луценко.

На снимке улыбающийся экс-прокурор запечатлен на фоне портрета казака с оселедцем. Луценко уверенным движением достает из ножен саблю.

Фото: Facebook/ LlutsenkoYuri

Фото подписано фразой: "Защищать Родину как можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть".

Ранее "Страна" писала, что в День защитника президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область примерил военную каску.

А премьер-министр Алексей Гончарук накануне праздника, 13 октября, побывал на мероприятии с участием украинской ультраправой рок-группы "Сокира Перуна", организованном убийцей Олеся Бузины.