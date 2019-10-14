Участники марша "Нет капитуляции", который проходит сегодня на Майдане Независимости в Киеве, начали жечь дымовые шашки. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook политический эксперт Виталий Тысячный.

Как видно на записи, некоторые из протестующих на Майдане применили дымовые шашки. Черный едкий дым начал быстро распространяться, из-за чего люди начали кашлять и отмахиваться руками.

Видео: Facebook/Виталий Тысячный

Ранее сообщалось, что во время марша кто-то из его участников заиграл на волынке песню, которую неонацисты считают неофициальным маршем люфтваффе - германских ВВС в составе вермахта.

Также мы писали, что во время движения колонны протестующие начали выкрикивать лозунг на украинском языке "Никто не забыт, ничто не забыто", который, как правило, используется во время памятных мероприятий в честь советских солдат, которые погибли во время Второй мировой войны.