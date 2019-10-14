27-летняя британская певица Charli XCX (настоящее имя - Шарлотта Эмма Ейчисон) сняла клип на песню White Mercedes на Троещине в Киеве. Ролик появился на хостинге YouTube три дня назад.

Правда, красот столицы в клипе не показывают. Главной локацией стал пустырь, который окружают панельные высотки. Кстати, в этих же местах были сняты клипы других зарубежных исполнителей: MØ, Paolo Nutini и Foals.

Видео: YouTube/ Charli XCX

Ролик певицы уже набрал приличное количество просмотров - больше полумиллиона.

В прошлом году на Дарницком мосту столицы снимала клип на песню Nothing Breaks Like a Heart американская знаменитость Майли Сайрус.

А недавно интересные локации для съемок фильмов в Киеве присматривал актер Том Круз.