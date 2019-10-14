Националисты из "Свободы" во время марша "Нет капитуляции" в Киеве, который посвящен 77-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА), использовали советский лозунг. "Страна" ведет онлайн-репортаж с места событий.

Так, во время движения колонны протестующие начали выкрикивать лозунг на украинском языке "Никто не забыт, ничто не забыто", который, как правило, используется во время памятных мероприятий в честь советских солдат, которые погибли во время Второй мировой войны.

После выступления националисты начали марш по центральным улицам Киева, который завершится у здания Верховной Рады Украины. Участники акции выступают против предоставления особого статуса Донбассу и снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, которое запланировано украинским правительством на 2020 год. Шествие приурочено к дню создания УПА и проходит в столице ежегодно с 2005 года.

Также мы писали, что в толпе участников марша "Нет капитуляции!" исполнили любимую песню неонацистов.