Якутский шаман Александр Габышев, который в марте пытался дойти до Москвы, чтобы изгнать Путина, свой новый поход в российскую столицу отложил до весны. Об этом пишет "Сибирь.Реалии".

При этом шаман заявил, что сейчас у него "шаткое перемирие" с властями, но если оно закончится, то он готов в любой момент выступить с отрядом из Якутска - несмотря на подписку о невыезде и уголовное дело в отношении него.

По словам Габышева, в Якутске он собирает отряд из 20 человек для консолидации своих сил.

"Поход наш продолжается, цели наши те же стоят -политические, религиозные - прежние. Сейчас идет напряженная борьба с властями, диалог. Чтобы быть уверенным в своих силах, в своей правоте, я консолидирую свои силы. Отряд - это мои самые верные люди. Я их зову, чтобы продолжать борьбу вместе с ними, я усиливаюсь. Будем отстаивать свои интересы, свою правду, свою свободу. Как долго будет продолжаться эта борьба - зависит от обстоятельств", - объяснил шаман.

Фото: sibreal.org

Однако весной Габышев твердо намерен выдвинуться на Москву. По его словам, если ситуация будет развиваться благоприятно, то планируется, что отряд на транспорте доберется до того места, где был прерван поход Габышева на Москву, и движение продолжится оттуда. Если будет противодействие властей, то отряд снова двинется из Якутска.

Напомним, Александр Габышев в марте отправился в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области и доставили в Якутск, а после - в психоневрологический диспансер республики. Также против шамана возбудили уголовное дело по факту призывов к экстремизму.

Ранее "Страна" писала о том, что в России шамана, который хотел изгнать Путина выпустили под подписку о невыезде.

Также мы сообщали, что сорок шаманов соберутся на священном острове Ольхон, чтобы вызвать дожди на Сибирь.