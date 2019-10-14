Встреча в "нормандском формате" может состояться в ноябре, если Россия согласится на даты, которые были предложены партнерами. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник в Люксембурге по окончании встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которая прошла в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время даты сейчас обсуждаются "Нормандской четверкой" (Украина, Россия, Германия и Франция – Ред.). Есть понимание, что это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит даты, предложенные нашими партнерами", - констатировал глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время, как передает РИА Новости, посол Франции в РФ Сильви-Аньес Берманн также сообщила, что встреча глав государств "нормандского формата" может состоятся в ближайшее время, возможно в ноябре.

"По Украине нужно найти решение, которое бы позволило если не снять, то смягчить санкции. Есть окно возможностей, есть Зеленский, он достаточно гибкий политик, и он уже получает много критики. Есть "нормандский формат", который может пройти в ближайшее время, наверное, в ноябре, и такая встреча позволила бы переоценить отношения с Европой, пересмотреть наши взгляды и разногласия", - заявила посол, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Напомним, так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Ранее сообщалось, что в Кремле категорически отказались обсуждать Крым в нормандском формате.

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