Во время прохождения марша "Нет капитуляции!" по Крещатику в Киеве кто-то из его участников заиграл на волынке песню, которую неонацисты считают неофициальным маршем люфтваффе - германских ВВС в составе вермахта. Ритм марша попутно отбивали барабаны.

Видео: YouTube/ Aleksey Fedulov

Песня Was wollen wir trinke была написана в 1970-е годы мультиинструменталистом Аланом Стивеллом по мотивам старинной бретонской песни. Но неонацисты считают, что в еще в 1939 году она стала неофициальным маршем авиаторов. Поэтому ее часто исполняют на мероприятиях, организованных правыми радикалами.

"Страна" ведет текстовую трансляцию шествия поклонников УПА и противников формулы Штайнмайера, которое проходит в Киеве.

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