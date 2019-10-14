Формула Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе в ближайшее время не будет реализована. Такое заявление сделала в эфире Громадского Марина Бардина, народный депутат от фракции "Слуга народа".

По ее словам, реализация формулы напрямую зависит от безопасности на Донбассе и установления мира.

"Мы видим, что эти попытки (развести войска,- Ред.) не удаются, собственно, из-за несоблюдения тишины. Это наталкивает нас на понимание, что простой формулы не может быть ... Мы видим, что чтобы двигаться к формуле - должна быть обеспечена безопасная составляющая. А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведения, которое нам так же необходимо и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время", - отметила Бардина и добавила, что это под "ближайшим временем" имеется в виду год.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко встретил день защитника в Лондоне и не придет на марш против формулы Штайнмайера.

Также мы сообщали, что Зеленский считает, что реализация формулы Штайнмайера не приведет к гражданской войне.