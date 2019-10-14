Глава Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения сторон в зоне проведения операции Объединенных сил, а также с условиями, в которых несут службу и проживают солдаты на передовой.

Об этом сообщает пресс-служба президента во понедельник.

"По собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины, президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина.

Как напомнили в пресс-службе, мемориальный памятный знак защитникам Авдеевки был открыт 19 сентября 2017г в нескольких сотнях метров от позиций противника.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина является независимым, суверенным, унитарным государством, и ее военнослужащие будут защищать эти заложенные в Конституции страны принципы.

"Конституция Украины говорит, что Украина - независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство, и если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами, нашими защитниками, Защитниками с большой буквы", - сказал он в понедельник в Донецкой области на встрече с военнослужащими Операции объединенных сил.

Зеленский сказал, что сегодня он и каждый украинец должны просто сказать украинским военным "Спасибо" за отвагу, доблесть, характер, дух, волю и выдержку. "За мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо", - добавил он.

Также глава государства пожелал, чтобы Покрова Пресвятой Богородицы, которая издавна помогала еще украинским казакам, всегда оберегала и защищала украинских военных. "Возвращайтесь живыми. С Днем защитника Украины! Слава Украине!" - сказал он, завершая свое выступление.

Как сообщалось, сегодня Зеленский с женой почтили память погибших защитников Украины, после этого президент отправился на Донбасс.

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