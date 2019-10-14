Представителей украинской праворадикальной общественной организации С14 (Сич) нет на националистическом марше в Киеве 14 сентября.

Лидер организации Евгений Карась ведет прямое включение "Сначала Крым" с крымской админграницы. "Сич" построила там импровизированный блок-пост и заставляет проезжающие автомобили ехать по разложенному баннеру с лицом Путина.

Видео: Facebook/ serj.mazur

В трансляции Карась говорит, что сейчас важно напомнить людям, что Крым - это Украина и что его оккупация Россией временная.

Напомним, 6 октября, когда на Майдане Независимости в Киеве собралось вече против формулы Штайнмайера, лидер С14 отправился в Хмельницкий презентовать новое политическое движение "Общество будущего".

"Страна" внимательно следит за сегодняшним маршем "Нет капитуляции!" и ведет текстовую трансляцию событий в Киеве 14 октября.