Представители Одесской киностудии встретились сегодня с народным депутатом Ренатом Кузьминым относительно принятия в первом чтении закона, который дает возможность приватизировать киностудию

Напомним, ранее Кузьмин заявил, что нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, один из авторов и главный идеолог законопроекта, должен был заявить о конфликте интересов и не голосовать за этот законопроект, поскольку владеет 49% акций киностудии.

По словам главы гильдии кинематографистов Ольги Сиваковой, Ткаченко владеет киностудией неправомерно.

"В 2005 году приватизация произошла непрозрачно, по специальной схеме в обход закона о приватизации гостмущества. Были допущены множественные нарушения законодательства. Мы требуем расследования незаконной приватизации", - сказала Сивакова и добавила, что Одесская киностудия была продана за 32 миллиона гривен, что составляет половину бюджета хорошего фильма.

К тому же, говорит Сивакова, за годы владения киностудией, Ткаченко не доказал, что является зхорошим менеджером и не снял на ней ни одного фильма.

Также глава гильдии кинематографистов высказала мнение, что принятие скандального законопроекта, позволяющий приватизировать Одесскую киностудию, было пролоббировано Александром Ткаченко, который является главой комитете информационной политики ВР.

"Мы считаем, что основная цель этого человека это завладение бесценным земельным участком в 7 гектаров на берегу Черного моря", - заявила Сивакова и добавил, что кинематографисты призывают Верховную Раду созвать временную следственную комиссию, чтобы разобраться в этом вопросе.

Ранее "Страна" писала о том, что в Верховной Раде определили условия приватизации государственных киностудий.

Также мы сообщали, что от ГБР потребовали открыть уголовное дело против Александра Ткаченко за попытку приватизации Одесской киностудии.