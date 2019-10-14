По итогам парламентских выборов в Польше правящая с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате - верхней палате парламента. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам обработки 99,5% голосов Государственной избирательной комиссией, 51 место в 100-местном Сенате получат представители оппозиции и беспартийные кандидаты. ЗиС получила 44,71%, или 49 кресел. В прошлом созыве Сената у партии был 61 мандат.

Тем временем в нижней палате - Сейме - представители ЗиС получили достаточное число голосов, чтобы самим сформировать правительство и продолжать принимать решения без необходимости вступать в коалицию.

Помимо ЗиС в Сейм Польши нового созыва прошли еще четыре политические объединения: оппозиционная сила "Гражданская коалиция", в которую вошли партии "Гражданская платформа", "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", а также "Левые", "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15" и объединение праворадикальных сил "Конфедерация".

Как отмечала "Страна", в новый Сейм не попал ни один представитель украинской диаспоры.

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