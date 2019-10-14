Националисты из "Правого сектора", участвующие в марше в честь 77-летия УПА 14 октября, прикрепили ко входу в Офис президента портреты погибших в АТО военнослужащих. Об этом сообщает агентство "Українські Новини".

Около 15:30 участники марша в честь Украинской повстанческой армии, начавшегося в парке Шевченко, подошли к Офису президента на улице Банковой. Участники колонны "Правого сектора" достали фотографии погибших в АТО и прикрепили их к парадному входу в Офис.

Фото: ukranews.com

Один из участников марша надел маску Владимира Путина и стал под стеной с портретами. За этим спокойно наблюдали шестеро полицейских, охраняющих вход в административное здание.

В это время на Банковой начался митинг националистов.

Как сообщает СМИ, конфликтов зафиксировано не было.

"Страна" ведет текстовую трансляцию с марша националистов в столице.

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