В Испании начались столкновения между вышедшими на улицы участниками протестов против вынесения приговоров организаторам референдума о независимости Каталонии и полицией. Об этом пишут местные СМИ. Уточняется, что только на центральной площади Барселоны собрались 25 тысяч человек. Не менее шести тысяч демонстрантов проводят акцию в Жироне.

Участники массовых протестов перекрывают улицы, блокируют железнодорожные пути и станции, а также призывают к захвату аэропорта. Полиция начала применять силу . В частности, известно, что правоохранители избили дубинками толпу, которая заблокировала движение поездов.

50-100 Catalan Nationalists holding a "Picnic for the Republic" sit in protest in the main Barcelona train station dragged out by Quim Torra's Catalan policepic.twitter.com/MpM5vRBN6H