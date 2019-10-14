В Испании начались столкновения между вышедшими на улицы участниками протестов против вынесения приговоров организаторам референдума о независимости Каталонии и полицией. Об этом пишут местные СМИ. Уточняется, что только на центральной площади Барселоны собрались 25 тысяч человек. Не менее шести тысяч демонстрантов проводят акцию в Жироне.

Участники массовых протестов перекрывают улицы, блокируют железнодорожные пути и станции, а также призывают к захвату аэропорта. Полиция начала применять силу . В частности, известно, что правоохранители избили дубинками толпу, которая заблокировала движение поездов.

50-100 Catalan Nationalists holding a "Picnic for the Republic" sit in protest in the main Barcelona train station dragged out by Quim Torra's Catalan policepic.twitter.com/MpM5vRBN6H — Coses Catalanes (@___q____5____) October 13, 2019

К протесту в аэропорту призвала организация "Демократическое цунами", объявив массовую мобилизацию через соцсети.

"Наша цель - остановить деятельность аэропорта Барселоны", - заявило движение в соцсетях. Движение создало канал в Telegram, на котором протестующие могут получить авиабилет, чтобы в службы охраны не было к ним вопросов.

Molts santcugatencs responen a la crida de @tsunami_dem per acudir a l'aeroport del Prat i bloquejar les terminals. #SantCugat #SentenciaProces pic.twitter.com/Bs054q843b — elCugatenc (@elCugatenc) October 14, 2019

Es igual tots al PRAT.... Que amb els contros siguin ells qui bloquin el AEROPORT... https://t.co/b8GknmLZ3x — En Rafel (@enRafelG) October 14, 2019

Напомним, политиков, причастных к организации референдума о независимости Каталонии, Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам тюремного заключения - от 9 до 13 лет.

Также мы сообщали, что в Европарламент прошел лидер каталонских сепаратистов Пучдемон.