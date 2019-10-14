Бывший президент Украины и народный депутат Верховной Рады 9 созыва Петр Порошенко 14 октября выступил в Лондоне на парламентской ассамблее НАТО, пропустив организованный в Киеве его партией марш "Нет капитуляции!".

Видотрансляция речи Порошенко появилась в его официальном Facebook.

Видео: Facebook/ petroporoshenko

Из-за поездки в Лондон Порошенко не успеет на сегодняшний марш. Хотя эту акцию под названием "Нет капитуляции!" в соцсетях активно продвигала партия "Европейская солидарность".

"Страна" внимательно следит за событиями на марше против разведения войск на Донбассе, приуроченном ко Дню защитника Украины.

Между тем, пока Порошенко находится в Великобритании, отец Екатерины Гандзюк обвинил экс-президента в изъятии из дела о ее убийстве доказательств против его однопартийцев Андрея Гордеева и Евгения Рыщука.