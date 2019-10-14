Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обратились к Турции с призывом закончить военную операцию в Сирии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

"Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска", - говорится в документе.

В заявлении также сообщается, что страны договорились координировать политику поставок вооружений в Турцию.

"Соответствующая рабочая группа Совета [ЕС] соберется позднее на этой неделе для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу", - говорится в документе.

Также главы МИД призвали Турцию к проведению министерской встречи участников глобальной коалиции против ИГИЛ.

"В срочном порядке необходимы дальнейшие усилия международного сообщества, в том числе в Совете Безопасности ООН, по прекращению этой военной односторонней акции. Совет призывает к проведению совещания на уровне министров международной коалиции против "Даиш" (арабское название ИГИЛ) для рассмотрения вопроса о том, как продолжать ее усилия в нынешнем контексте", - поясняется в документе.

Кроме того, министры согласовали санкции против Анкары из-за буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра.

"Совет, основываясь на уже проделанной подготовительной работе, согласовал рамочный режим для введения ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье или причастных к этой деятельности. Совет предлагает верховному представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности) и Еврокомиссии оперативно представить соответствующие предложения",- отмечается в заявлении.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" в Сириис целью борьбы против курдских боевиков и боевиков "Исламского государства" в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Ранее"Страна" писала о том, что Турция заявила о нейтрализации 550 боевиков с начала операции в Сирии.

Также мы сообщали, что Эрдоган обвинил НАТО в нежелании поддержать Турцию в борьбе с терроризмом.