Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что "путинизм" - это "хорошо работающий метод властвования". Об этом он заявил издании "Актуальные комментарии", где объявили о запуске рубрики "Путинизм".

"Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями - очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования", - заявил Сурков.

А в связи с тем, что в первом выпуске "Путинизма" представлен обзор статей, посвященных президенту России и его политике, вышедших в западных издания, Сурков посетовал, что выбраны тексты зарубежного происхождения.

"Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак", - считает Сурков.

Напомним, раньше у Суркова заявили, что при Зеленском не стоит ждать мира.

Также мы писали, о чем говорили Сурков и глава МИД Украины в Берлине в сентябре.