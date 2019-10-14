Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение темы принадлежности Крыма в нормандском или других форматах невозможно, так как этот вопрос был закрыт. Об этом сообщает "Интерфакс".

Заявление представитель Кремля сделал перед журналистами, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении вынести крымский вопрос на обсуждение во время саммита в нормандском формате.

"Причины этого (аннексии Крыма - Ред.) хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны", - сказал Песков.

Ранее о том, что Кремль не пойдет на обсуждение Крыма в нормандском формате, говорил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он также назвал предложение Зеленского "неуместными и непрофессиональными "креативами", которые могут разрушить нормандский" формат.

"Страна" писала о том, что саммит в нормандском формате находится под угрозой срыва.

Мы также рассказывали, что в этом году исполнилось 65 лет передаче Крыма в состав Украины.