В Японии растет число жертв мощнейшего тайфуна "Хагибис", по состоянию на 14 октября погибли уже 53 человека. Об этом со ссылкой на новостное агентство "Киодо" пишет РИА "Новости".

При этом поисково-спасательные операции в районах, подвергнувшихся наводнениям и оползням, продолжаются. Около 135 тысяч жилищ в 13 префектурах Японии остаются без водоснабжения и около 100 тысяч - без электричества. Из-за тайфуна из берегов вышли порядка 20 рек, затопило обширные территории от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря.

Сейчас постепенно восстанавливается движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио. Задержки рейсов в столичном аэропорту "Нарита" пока продолжаются.



Напомним, что тайфун обрушился на Японию в субботу. По состоянию на утро понедельника в результате разгула стихии пропали без вести 16 человек, еще 189 получили ранения. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что была создана правительственная целевая группа для поддержки 30 тыс. эвакуированных местных жителей.

Также мы писали, что в конце сентября тайфун "Тапа" парализовал работу аэропортов Японии и Южной Кореи.