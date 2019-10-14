На лестницу синагоги им. Бродского в Киеве 14 октября неизвестные в камуфляже бросили чучело с фотографией Коломойского вместо лица, залитое красной краской. Об этом сообщил на Facebook бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Чучело принесли к синагоге днем, примерно в 15:30. Мосийчук назвал выходку идиотской и предположил, что это может быть провокация Кремля.

Фото: Facebook/ igor.mosijcuk

"Считаю, что эту безусловно идиотскую выходку могли совершить или полезные идиоты, или агенты спецслужб РФ. Ведь разжигание межнациональной розни в воюющей стране на руку только стране-агрессору", - написал экс-нардеп.

Скриншот: Facebook/ igor.mosijcuk

Ранее Мосийчук приписал "московским агентам" убийство в Киеве 13 октября выходца с Кавказа.

"Страна" сообщала, что сейчас Мосийчук работает над книгой об украинской политике.