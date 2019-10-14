В Запорожье агрессивные страусы напали на кошачий приют, расположенный в Верхней Хортице. Атака произошла в воскресенье, 13 октября. Об этом сообщает издание Depo.Запорожье со ссылкой на зоозащитницу Валерию Берестову.

По данным издания, птицы пытались поймать четверолапых обитателей приюта. Это возмутило зоозащитников и они через соцсети нашли хозяйку страусов. Однако женщина не смогла усмирить своих подопечных и ей самой пришлось спасаться бегством и даже перелезть через двухметровый забор. После этого к решению проблемы привлекли полицию.

Поскольку отловить страусов не удалось, с разрешения хозяйки было принято решение их застрелить. Сколько страусов напали на убежище и были убиты, зоозащитники не сообщают. Коты не пострадали.

Фото: facebook.com

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