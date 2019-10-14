В понедельник, 14 октября, в Киеве проходит марш националистов "Нет капитуляции". Несмотря на то, что начало было заявлено в 15:00, часть участников вышла на улицы столицы раньше запланированного. "Страна" следит за развитием события в режиме онлайн.

Отметим, что марш изначально заявлялся как мероприятие "Нацкорпуса", позже его стали рекламировать и порохоботы. Они собирались стартовать в 15:00 в парке Шевченко. Однако некоторые группы националистов отправились маршировать раньше, чем было запланировано, - с 14:30. Сейчас они идут вниз по бульвару Шевченко и поворачивают налево по Крещатику.

Это "Свобода", "Сокол" (молодежное крыло партии Тягнибока), "ОУН", "Карпатская сечь", в большинстве своем это представители западноукраинских организаций. Видимо, националисты решили идти отдельными колоннами, чтобы не "смешивать бренды".

Фото: "Информатор"

Напомним, в Киеве уже прошел марш марш националистов за освобождение из итальянской тюрьмы нацгвардейца Маркива.

Также мы писали, что участники марша националистов в честь 77-летия УПА движутся в сторону Офиса президента.