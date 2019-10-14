Странам-членам НАТО следует активнее оказывать помощь Украине, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я призываю всех союзников на практике предоставлять больше помощи Украине", - заявил он во время своего выступления в Лондоне.

Говоря о стремлении Киева к сближению с НАТО, Столтенберг отметил, что важную роль в этом плане будут играть реформы, в которых остро нуждается Украина.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине следует пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс.

Ранее "Страна" писала о том, что Эрдоган обвинил НАТО в нежелании поддержать Турцию в борьбе с терроризмом.

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" заявили, что впервые за 22 года НАТО прислушалось к Украине.