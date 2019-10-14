Представителям украинской диаспоры Польши не удалось пройти в новый состав польского Сейма на парламентских выборах, которые прошли 13 октября. Об этом пишет газета украинцев Польши "Наше слово".

В статье говорится, что в парламент не попал "главная надежда украинского меньшинства" Мирон Сыч, который шел последним номером в эльблонгском списке "Гражданской коалиции". Он получил 4353 голосов, тогда как для вхождения в парламент нужно было как минимум 6000 голосов.

Другие украинские кандидаты из этого списка, Мирослава Керик и Ксения Довгань-Доманская, собрали порядка 500 голосов. Достаточно низкий результат показали натурализованные уроженцы Украины в списках "левых", Олеся Ивченко и Максим Капланский, они едва получили поддержку трех сотен избирателей.

В то же время среди друзей украинского меньшинства из списков "Гражданской коалиции" в Сейм прошли Адам Шлапка, Томаш Семоняк, Яцек Протас, Павел Коваль и Михал Щерба.

Также отмечается, что в новом составе Сейма будет немало критиков Украины. Попал в парламент представитель "православного" меньшинства Евгений Чиквин из Подляшья. Издание "Przegląd Prawosławny", редактором которого он является, активно критикует независимость Православной церкви Украины.

Из списков националистов прошел Роберт Винницький, который, по прогнозу газеты, с трибуны Сейма продолжит критиковать украинцев и Украину.

По списку правящей партии в Сейм попал Томаш Жимковський, который с парламентской трибуны говорил, что во время церковной процессии в Перемышле "бандеровцы" напали на "польского гражданина".

Ранее "Страна" писала о том, что на выборах в польский Сейм побеждает правящая партия Качиньского. Также мы разбирались, что означают для Украины итоги выборов в Польше.