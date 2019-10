После оглашения приговоров каталонским сепаратистам, которые организовывали референдум о независимости региона в 2017 году, в Каталонии начались акции протеса. Об этом пишет El Pais.

Протестующие заблокировали 5 региональных дорог в Каталонии. В Барселоне перекрыты центральные улицы. Протестующие также проводят акции в других городах: Жироне, Таррагоне и Манресе. В Жироне перекрыта железная дорога.

Участие в акциях принимают и студенты, они объявили мобилизацию на Университетской площади Барселоны. Ожидается, что в течение дня к протестам присоединится еще больше людей.

MAJOR BREAKING: Tens of thousands of protesters head to Barcelona's airport. pic.twitter.com/NFX79mJ0sC