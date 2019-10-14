Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не помогает Анкаре в борьбе с террористами, как того требует устав организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам турецкого лидера, альянсу следует соблюдать пятую статью устава о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одну страну приравнивается к нападению на всех членов.

"Мы находимся под угрозой террористической организации. И, в соответствии с пятой статьей, НАТО должна быть с нами", - сказал Эрдоган.

Однако, как отметил президент, блок не занял четкой позиции и не ясно, на чьей он стороне: Анкары или тех, кого она считает террористами. По мнению Эрдогана, возникает подозрение, что отказ НАТО определяться вызван тем, что Турция - единственная мусульманская страна-участница альянса.

В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в Лондоне, что Турция важна для организации. Но в то же время нельзя ставить под угрозу "успехи, достигнутые в борьбе с общим врагом". Также он указал на риск подрыва единства, необходимого для противостояния террористической группировке "Исламское государство".

Ранее "Страна" сообщала, что член НАТО США могут на этой неделе ввести экономические санкции против Турции из-за ее вторжения на север Сирии.

Другие участники альянса, Франция и Германия, прекратили продажу оружия Турции.