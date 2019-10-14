Южнокорейская актриса и певица Чхве Чжин Ри, бывшая участница группы f(x), найдена мертвой в своем доме неподалеку от Сеула. Об этом сообщает BBC News.

Полиция расследует обстоятельства смерти 25-летней артистки. Одной из предполагаемых причин кончины называют суицид.

Чхве Чжин Ри родилась 29 марта 1994 года. Она дебютировала в составе девичьей кей-поп-группы f(x) в 2009 году под псевдонимом Солли. (Кей-поп - музыкальный жанр родом из Южной Кореи, вобравший элементы западного электропопа, хип-хопа и танцевальной музыки.) Вместе с группой девушка выпустила четыре студийных альбома.

Певица покинула f(x) в 2015 году, после чего занялась актерской карьерой. В Корее она известна по ролям в сериалах "Для тебя во всем цвету", "Персона" и "Отель "Дель Луна", а также в фильмах "Пираты", "Король моды" и "Настоящий".

Осенью 2016 года азиатские СМИ писали, что Солли пыталась покончить жизнь самоубийством и была экстренно госпитализирована в Сеуле.

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