В Киев пожилая женщина выпала из окна четырехэтажного дома и погибла. Инцидент произошел 14 октября на улице Сентябрьской, 14/39. Об этом сообщает "Информатор".

Вызов на линию экстренных служб поступил около 08:00. Как выяснили правоохранители, пожилая женщина проживала на четвертом этаже вместе со своей дочерью. Когда произошло несчастье, дочь спала в соседней комнате, а позже она обнаружила, что комната ее матери пуста и открыто окно. Женщина выглянула вниз и увидела родственницу на земле.

Фото: kiev.informator.ua

Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Личность погибшей установлена, ей был 71 год. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

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