Сегодня в Киеве пройдет марш "Нет капитуляции", приуроченный ко дню защитника Украины. Это новый государственный праздник, который отмечается 14 октября.

Традиционно это день торжеств для националистов и ветеранов АТО. А в этом году его превращают в политическую манифестацию: сегодняшний марш пройдет в рамках Штайнмайер-майдана - акций против разведения войск и выборов на Донбассе.

То есть - против исполнения Минских соглашений.

Причем сегодняшний день будет ключевым и для власти - она увидит, сколько людей на этот раз сможет мобилизовать сборная из националистов и сторонников Порошенко. Неделю назад их было несколько тысяч, что пока не тянет на полноценный майдан.

Но и этого количества власть испугалась, остановив разведение войск на Донбассе. От сегодняшней акции зависит, как у Зеленского будут действовать дальше.

Марш пройдет от парка Шевченко по Крещатику, проведет вече на Майдане и потом устроит перфоманс у стен Офиса президента на Банковой. "Страна" наблюдает за событиями в центре Киева.

Марш "Нет капитуляции". Прямой эфир

14:51 Как видим, некоторые группы националистов отправились маршировать по Киеву еще раньше, чем было запланировано. Они идут вниз по бульвару Шевченко и поворачивают налево по Крещатику.

Это "Свобода", "Сокол" (молодежное крыло партии Тягнибока), "ОУН", "Карпатская сечь" и ряд других организаций.

То есть общего супер-марша не будет. Видимо, вожди националистов решили идти отдельными колоннами, чтобы не "смешивать бренды".

Пока отчетливо видно, что "сепаратистами" стали западноукраинские националисты, которые не захотели вливаться в общее движение.

14:49 Ситуация в парке Шевченко.

14:46 Хотя марш назначен на 16:00, представители ВО "Свобода" пришли туда на несколько часов раньше.

Фото "Информатор"