В понедельник, 14 октября, в Киеве на НСК Олимпийский состоится решающая игра отбора на Чемпионат Европы 2020 (Евро-2020) группы "В". Стартовый свисток судьи из Англии Энтони Тейлора назначен на 21:45.

Что происходит в Киеве:

Теперь Тарас пропустил игру в Белграде против Сербии

25 Желтая карточка. Первая в игре. Предупрежден Тарас Степаненко за что-то в центре поля. За что, он сам не понял. Что же там увидел английский судья?

23 Отбиваемся, но без конструктива впереди. Сильно "ломят" гости и прессингуют едва ли не в штрафной. Это уровень лучших сборных Европы

21 Снова с мячом сборная Португалии. Теперь они пытались провести атаку по правому флангу

19 И после навеса в штрафную один из игроков сборной Португалии буквально оттеснил выпрыгнувшего на перехват мяча Андрея Пятова, но судья это заметил и свистнул. Наш мяч!

19 Еще один угловой

17 Угловые завершились ударом слету Геррейро по воротам Пятова. Чуть выше штанги просвистел мяч! Опасность у ворот увеличивается с каждой минутой

16 В ответной атаке Тарас Степаненко уже в штрафной эффектно отобрал мяч у Роналду. Угловые

15 И контра изящно превратилась в контроль мяча. Ярмоленко прорвался по правому флангу, но навешивать или простреливать в штрафную гостей не стал, а убрал мяч под себя и сохранил его для напарников, отпасовав назад

14 Марлос отобрал мяч и начал нашу контратаку!

13 Сборная Португалии по-прежнему контролирует мяч. Но на своей половине поля!

11 Теперь Жоао Марио в борьбе с Малиновским заработал штрафной у штрафной сборной Украины. Это произошло на правом фланге нашей обороны

7 Гости с мячом и атакуют по правому флангу

6 ГОООООООООООООООООООООООЛ! РОМАН ЯРЕМЧУК!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1-0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сергей Кривцов пробивал, а Роман Яремчук расторопней всех забил!

4 А сейчас уже мяч у штрафной сборной Украины. Штрафной исполнит Роналду

2 Гости были с мячом, но быстро потеряли его и Руслан Малиновский сразу отдал из центра поля на Яремчука. Нападающий в борьбе с центральным защитником Португалии сумел пробить по воротам низом. Мяч зафиксировал вратарь!

21:46 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

21:45 Есть на стадионе сегодня и гости-болельщики Португалии

21:44 Песни спели, а сейчас играть!

21:43 А теперь гимн Украины на Олимпийском

Видео: youtube.com/XL Live

21:41 Звучит гимн Португалии:

Видео: youtube.com/XL Live

21:40 Команды выходят на заполненный НСК Олимпийский!

21:38 Первое место в группе нам нужно в первую очередь для того, чтобы всегда помнить о своих силах. А также, чтобы получить теоретически "более слабого" соперника уже в финальной части ЧЕ-2020

21:36 Разминка завершена. Скоро всё начнется!

21:26 НСК Олимпийский:

Фото: instagram.com/victordudyk

21:18 Виталий Миколенко и Тарас Степаненко сегодня играют "на желтой карточке". Но вряд ли от этого они будут играть менее жестко и цепко

21:11 Победа сегодня выводит сборную Шевченко напрямую в финальную часть Чемпионата Европы. И нам вполне по силам обыграть соперников

21:02 Наша команда единственный раз играла в Киеве против сборной Португалии. Тогда осенью 1996 года забивали Попов и Максимов. Жоао Пинту забил единственный ответный гол

20:52 Андрей Шевченко заявил, что ему приятно играть против таких соперников. "Вижу только позитив у команды, хороший настрой и желание показать хороший футбол".

20:48 Поле, по мнению специалистов УЕФА, в прекрасном состоянии. В Киеве сейчас +12 С. Играть, после разогревательной разминки, просто отлично!

20:38 Появились стартовые составы команд:

Украина: Пятов - защитники - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - полузащитники - Степаненко, Зинченко, Малиновский - нападающие - Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

В резерве Шевы: Панькив, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Коноплянка, Шахов, Буяльский, Цыганков, Мораес, Болбат, Коваленко

Португалия: Патрисиу - защитники - Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру - полузащитники - Данилу - Моутиньо, Мариу - нападающие Роналду, Гедеш, Б. Силва

В запасе Феранду Сантуша: Са, Бету, Фонте, А. Силва, Брума, Рикарду, Гомеш, Б. Фернандеш, Невеш, Мариу Руи, Пицци, Феликс

20:10 В соцсетях шутят о сегодняшней игре.

"Говорят, если сегодня победит футбольная сборная Украины - то это победа была заложена еще при президентстве Петра Порошенко, а если Португалии - это президент вообще-то уже давно не Порошенко, а Зеленский!", - пишет журналист Михаил Ткач.

Где смотреть матч Украина-Португалия

Прямую телетрансляцию организуют "Футбол 1" и ТРК "Украина", а также российский "Матч ТВ" и интернет-сервис oll.tv.

Вход на стадион будет открыт с 18:45, там запланировано концертное шоу.

Работа метро в день матча

Доступ на станцию метро "Олимпийская" с улицы может быть ограничен или закрыт. По завершении встречи возможно ограничение на вход пассажиров на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Перед игрой Украина-Португалия

Наша сборная, которая под руководством Андрея Шевченко, занимает первое место примет дома команду Португалии, идущую на расстоянии 5 очков + у подопечных Фернанду Сантуша одна игра в запасе.

В случае победы сегодня сборная Украины проходит в финальную часть Евро-2020 с первого места. Ничья также гарантирует нашей команде дальнейшее участие в турнире.

Сборная И В Н П М О 1. Украина 6 5 1 0 13-1 16 2. Португалия 6 3 3 0 13-4 11 3. Сербия 5 2 1 2 10-12 7 4. Люксембург 6 1 1 4 5-11 4 5. Литва 6 0 1 5 4-17 1

Кстати, играть обе команды будут в своих традиционных цветах:

Фото: euro2020.football.ua

Наставники сборных Украины и Португалии

Андрей Шевченко: "Не думаю, что одна из команд будет играть на ничью"

Для наставника сборной Украины сегодняшнюю встречу можно назвать моментом истины, моментом проверки текущих возможностей той команды, которую ему удалось построить. Сборная Португалии сегодня вечером покажет, на что мы можем претендовать непосредственно на Евро, если туда попадем.

И основания для оптимизма у нас есть. Во-первых подопечные Шевченко именно сейчас находятся в отличной форме и состоянии духа. Моральный аспект сегодняшней встречи тоже на нашей стороне. Поддержка трибун НСК Олимпийский также будет придавать уверенность. Понимая важность этого фактора Шева на пресс-конференции перед игрой призвал всех проверить наличие билетов и если есть, поддержать команду на Олимпийском.

"Я жду только поддержки от киевской публики и от всех, кто приедут из разных городов. Только поддержки на протяжении 90 минут", - отметил он.

Фернанду Сантуш: "Только после игры мы посмотрим на турнирную таблицу"

Сборная Португалии сенсационно идет не первой в своей группе. При этом статус действующих чемпионов Европы и победителей Лиги Наций оказывает существенное давление на Роналду и Ко, в первую очередь - в домашней прессе.

На пресс-конференции перед игрой Сантуш назвал сегодняшнюю встречу "поединком равных соперников высокого уровня". Из уст наставника сборной Португалии такой статус звучит вдвойне серьезно. Можно предположить, что Сантуш давая столь значительный аванс сборной Украины заранее "стелет соломку" на случай не победы в Киеве.

Игроки

Тарас Степаненко: "Волнение есть у всех, это нормально"

В ногах ведущего опорного полузащитника нашей команды сегодня может быть решающая роль для результата игры. Именно Тарас в силу опыта, мастерства и набранной формы может противодействовать всей атакующей полузащите сборной Португалии вообще, и ее "наконечнику" - Криштиану Роналду, в частности.

Криштиану Роналду: "Мы готовы к сегодняшнему матчу"

Лидер сборной Португалии на футбольном поле традиционно приковывает к себе внимание как болельщиков, так и игроков соперника. К тому же его известное стремление побеждать всегда и везде, в том числе и в группе, будет дополнительно подстегивать нападающего к активным действиям, ведь только победа позволит сборной Португалии претендовать на первое место в квартете "В".

Однако Криштиану думает не только о себе, но и о напарниках по команде. Символично, что перед игрой он опубликовал в своем Инстаграме фото вместе с ними.

Фото: instagram.com/cristiano

Болельщики

На НСК "Олимпийском" сегодня ожидается аншлаг. По состоянию на день понедельника, 14 октября, раскуплены 67 800 билетов из 68 000 в продаже. Перед зрителями перед началом игры, уже традиционно для сборной, также станцуют и споют. Футбольная атмосфера - праздничная. Разумеется, подавляющее большинство болельщиков будут поддерживать именно сборную Украины.

Накануне наша команда прогулялась по Киеву:

Фото: ffu.ua

И традиционный опрос случайного болельщика. В школе по изучению английского языка English Hub прогнозируют сегодня счет на табло 2:0.