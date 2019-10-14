В городе Татарбунары Одесской области 14 октября неизвестные залили краской памятник защитникам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

О происшествии правоохранителям стало известно около 7:00: о вандализме им рассказали местные жители.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские принимают меры, чтобы установить причастных к этому событию лиц и решают вопрос о его правовой квалификации.

Между тем в Харькове состоялось торжественное открытие памятника защитникам Украины на одноименной площади. Проект монумента, который представляет собой куб и 14 стел, обсуждали и согласовывали три года.

Как писала "Страна", 9 октября в Киеве вандалы осквернили мемориальную доску воинам АТО, залив ее краской.