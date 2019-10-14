Днем в понедельник, 14 октября, в Киеве завершился первый из запланированных на сегодня маршей националистов - за справедливый суд для Нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского журналиста в зоне АТО. Об этом пишет "Цензор.нет".

Участники акции собрались около 11:00 на Михайловской площади, передали обращение в Министерство иностранных дел, в котором потребовали от дипломатического ведомства заняться освобождением Маркива. Потом колонна отправилась по улице Владимирской на Ярославов вал, к посольству Италии, куда передали обращение с призывом к итальянским властям освободить нацгвардейца.

В поддержку Виталия Маркива выступила его жена Диана, которая возглавляла колонну. Также присутствовал и выступал украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из заключения в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами. Супруга Маркива заявила, что не верит в то, что он причастен к убийству, а дело против него - это обвинение в сторону всей украинской армии.

Видео: YouTube/ Censor

Фото: kiev.informator.ua

Фото: censor.net.uа

Напомним, в 15:00 в Киеве начнется марш националистов и ветеранов "Нет капитуляции".

Также мы писали, что в день проведения двух маршей националистов на въезде в Киев появились бусы с автоматчиками.