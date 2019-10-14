Специальная прокуратура Косово начала расследовать возможное отравление работников Центральной избирательной комиссии при проверке бюллетеней, присланных по почте из Сербии. Об этом сообщает Prishtina Insight.

Уточняется, что в воскресенье, 13 октября, сотрудники Центральной избирательной комиссии обрабатывали бюллетени, присланные по почте на парламентских выборах 6 октября. В 11 часов утра процесс был остановлен из-за появления у работников аллергической реакции. После вскрытия конвертов у них покраснели и начали чесаться руки, а вокруг глаз появились пятна.

По данным местной прессы, пострадали 26 сотрудников избирательной комиссии. Девятерых госпитализировали, однако их состояние стабильное.

"Мы делаем все анализы, чтобы понять, откуда взялось отравления", - сказал Насер Рамадан, руководитель клиники инфекционных болезней Университетского клинического центра Косово .

Более 15 000 голосов были отправлены по почте, из Сербии - более 3 000.

Предварительные результаты голосования отдают победу партии левого движения за самоопределение, или LVV, которая набрала 25,5% голосов. Политическая сила немного опередила правоцентристскую Демократическую лигу Косово, или ЛДК, с 24,8%.

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