В Косово после вскрытия писем из Сербии массово отравились члены местной ЦИК
Специальная прокуратура Косово начала расследовать возможное отравление работников Центральной избирательной комиссии при проверке бюллетеней, присланных по почте из Сербии. Об этом сообщает Prishtina Insight.
Уточняется, что в воскресенье, 13 октября, сотрудники Центральной избирательной комиссии обрабатывали бюллетени, присланные по почте на парламентских выборах 6 октября. В 11 часов утра процесс был остановлен из-за появления у работников аллергической реакции. После вскрытия конвертов у них покраснели и начали чесаться руки, а вокруг глаз появились пятна.
По данным местной прессы, пострадали 26 сотрудников избирательной комиссии. Девятерых госпитализировали, однако их состояние стабильное.
"Мы делаем все анализы, чтобы понять, откуда взялось отравления", - сказал Насер Рамадан, руководитель клиники инфекционных болезней Университетского клинического центра Косово .
Более 15 000 голосов были отправлены по почте, из Сербии - более 3 000.
Предварительные результаты голосования отдают победу партии левого движения за самоопределение, или LVV, которая набрала 25,5% голосов. Политическая сила немного опередила правоцентристскую Демократическую лигу Косово, или ЛДК, с 24,8%.
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