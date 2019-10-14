В День защитника Украины 14 октября в Харькове торжественно открыли памятник тем, кто воевал за целостность страны. Об этом сообщает пресс-служба харьковского филиала Украинского института национальной памяти в Facebook.

Памятник установлен на площади Защитников Украины. На его открытии присутствовали около сотни харьковчан, в том числе военнослужащие и представители духовенства.

Монумент представляет собой куб с надписью "Герои не умирают". По словам губернатора Юлии Светличной, он символизирует целостность и силу государства.

Фото: Facebook/ uinpkharkiv

Рядом с монументом установлены 14 колонн со строками из стихотворения Владимира Сосюры "Любите Украину". Стелы символизируют год начала войны – 2014-й.

"Открытие этого символического памятника обсуждали на протяжении трех лет. Это был идея общественности и мы сразу же ее поддержали", – сказала на открытии Светличная.

Видео: YouTube/ ХАРЬКОВ БЕЗ СЛОВ

Вокруг памятника выделили пространство для проведения общественных мероприятий.

Напомним, в июле в Харькове восстановили памятник маршалу Георгию Жукову, поваленный националистами.

Ранее "Страна" писала, что 9 октября в Киеве вандалы осквернили мемориальную доску воинам АТО.