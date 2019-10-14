Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала несколько новых образов в своем Инстаграме.

На первом снимке она позирует перед камерой на крыше дома в серебристом платье и с бордовой помадой. Часть лица закрывают ее роскошные волосы.

Фото: Тина Кароль Инстаграм

На второй записи она в розовом платье в пол с открытой спиной. "Тиночка ты просто мегасекси", "Красотка", "Богиня", "Вау", - пишут подписчики в комментариях под постом.

Фото: Тина Кароль Инстаграм

Третий снимок - портрет, который нарисовали ее поклонники. На нем Кароль с веснушками, с синим французским маникюром и массивных украшениях в ухе и на голове. На романтической картине певица нюхает розовую розу, которая подходит в тон к ее платью.

Фото: Тина Кароль Инстаграм

Ранее Тина Кароль показывала свою осиную талию в обтягивающем ультра-мини.

Также певица похвасталась своим роскошным особняком.