Теплая погода в Украине продержится ближайшую неделю. Во вторник, 15 октября, температура воздуха составит +17...+23 градуса. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"На Покров атмосфера защищает Украину от порывистых западных ветров и холодных северных дождей. Запад, север и северо-восток Европы находятся под влиянием серии циклонов - Sebastien, Rocco, Quentino, которые и обусловливают вокруг непогоду. А наша волшебная Lisbeth, наш антициклон, держит над Украиной солнце и тепло", - написала Диденко.

По ее словам, теплая погода удержится в Украине и завтра, 15 октября, и продлится еще всю неделю, немного снизив градусы на грядущих выходных. Во вторник температура воздуха во всех областях Украины составит +17...+23 градуса. Дождей не будет.

"Однако, как говорится, свято место пусто не бывает - начинают постепенно подбираться туманы и дымки. Уважаемые водители! Отдайте должное этим прекрасным осенним метеорологическим явлениям своим вниманием, осторожностью и включенными фарами", - написала Диденко.

По словам синоптика, в Киеве 15 октября и практически до конца недели будет преобладать сухая малооблачная погода.Температура воздуха в дневные часы будет составлять около +20 градусов, ночью ожидается +7...+11 градусов.

Скриншот, карты: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик рассказала, что борьба Квентина с Лизбет принесет в Украину 23-градусное тепло.

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