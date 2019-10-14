Испанский политик и будущий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый состав Еврокомиссии может не заработать вовремя из-за задержки в слушаниях в Европарламенте. Об этом сообщает Euobserver.

О переносе сроков начала работы ЕК Боррель сказал во время встречи с прессой в Люксембурге. По его словам, ожидается, что новая комиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен не приступит к своим обязанностям раньше 1 декабря.

"Честно говоря, я не понимаю, как мы можем провести весь процесс слушаний по трем кандидатам, чтобы уложиться в срок до 23 октября", - сказал он.

Ранее предполагалось, что новый состав Европейской комиссии заработает с 1 ноября. Однако сроки могут измениться из-за того, что Европарламент отклонил трех кандидатов в еврокомиссары от Румынии, Венгрии и Франции.

Венгрия уже предложила взамен отвергнутого нового кандидата. А вот у Румынии, где на прошлой неделе правительству было высказано недоверие, с этим возникли сложности.

Утверждение трех новых кандидатов может занять несколько недель.

Напомним, фон дер Ляйен стала председателем Европейской комиссии в июле. Ранее "Страна" писала, что на 28 октября назначены трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией.