Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил, на каком мероприятии, где выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна", он был 13 октября. Об этом свидетельствует пост в его Facebook.

"Вчера я встретился с представителями "Движения ветеранов Украины" и ветеранской общественностью. Вместе с министром Оксаной Колядой поздравили ветеранов, поговорили о наболевшем. Сделал свой вклад в рамках сбора средств на госпиталь, мероприятие было благотворительным", - написал Гончарук.

По его словам, он не заявлял об участии в этом мероприятии, так как не хотел делать из этого публичный кейс.

"В программе деятельности нашего правительства мы отдельно прописали, что отношение к ветеранам в обществе должно быть почтительным и уважительным. Начинать надо с собственного примера. Поздравить с праздником тех, кто, жертвуя своей жизнью и комфортом, защищает нашу страну - самое малое, что я мог вчера сделать. Далее поступки будут говорить громче наших слов. И первое, что я могу уже задекларировать - в Госбюджете-2020 наша команда заложила крупнейшие в истории расходы на безопасность и оборону", - написал Гоначрук.

Скриншот: Facebook/ Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, побывал на мероприятии, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна". Лидер радикалов "С14" Евгений Карась сообщал, что организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько.

Также мы писали, чем известна группа "Сокира Перуна", на чей концерт пришел Гончарук.