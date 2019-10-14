После скандального появления премьер-министра Украины Алексея Гончарука на акции с участием ультраправой рок-группы "Сокира Перуна", партия "Оппозиционная платформа За жизнь" выступила с заявлением, в котором потребовала его отставки.

Об этом передает пресс-служба партии.

"Выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерте нацистской группы "Сокира Перуна", открыто демонстрирующей фашистскую символику, - это либо трусость в преддверии праворадикальных антиправительственных акций, либо демонстрация приверженности премьера Гончарука нацистским идеям.

В любом случае такой премьер стране не нужен и должен быть отправлен в отставку.

Нынешняя власть Зеленского - Гончарука уже заявила, что намерена душить малый и средний бизнес новыми налогами, продолжать политику тарифного геноцида, распродать украинскую землю, стратегические предприятия и обслуживать интересы МВФ.

Зеленский и Гончарук не способны принести мир в Украину и своими выступлениями перед фашистами, заигрыванием с радикалами и экстремистами раздают индульгенции на совершение новых преступлений, таких как "дело Стерненко".

Откровенно пронацистские взгляды и действия премьера Гончарука - сигнал о гарантиях неприкосновенности для преступников и нацистов-радикалов и одновременно сигнал для всех международных партнеров Украины, включая МВФ, США, ЕС и фонд Сороса, об истинном содержании нынешней украинской Зе-власти.

За неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, саботаж мирного процесса на Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций "Оппозиционная платформа-За жизнь" требует немедленной отставки премьера", - говорится в заявленнии партии.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Гончарук побывал на выступлении ультраправой рок-группы, организованном обвиняемым в убийстве Бузины.