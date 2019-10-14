В "деле Гандзюк" доказательства причастности к преступлению однопартийцев бывшего президента Петра Порошенко Андрея Гордеева и Евгения Рыщука были изъяты не без участия пятого президента страны. Поэтому линия Гордеева-Рыщука осталась не разработанной. Такое заявление сделал отец убитой активистки Виктор Гандзюк в интервью изданию "Зеркало недели".

"На заседании ТСК парламента прошлого созыва я публично назвал имена трех возможных заказчиков: Мангер, Рыщук, Гордеев. Но, к сожалению, Гордеев и Рыщук оказались членами партии президента Порошенко. Ответственные за организацию и проведение его избирательной кампании в Херсонской области. ...После моих заявлений в отношении этих людей даже были проведены некоторые следственные действия и обыски".

По словам Виктора Гандзюка, в феврале 2019 года с ним захотел встретиться на тот момент еще президент Петр Порошенко и эта встреча состоялась.

"Мы говорили около часа. Я напомнил ему, что он презентует себя как проевропейский президент, поэтому вряд ли стоит забывать о том, что нужно расследовать роль его однопартийцев - Гордеева и Рыщука - в этой истории, что необходимо честное расследование. Но он сказал, что пока никаких доказательств против них нет. А если только они появятся, то он обязательно очистит свою партию".

Однако сам Виктор Гандзюк заявляет о существовании доказательств на всех троих.

"И на Мангера, и на Гордеева, и на Рыщука. Однако когда дело попало в Генпрокуратуру, не без участия Порошенко доказательства из дела в отношении его однопартийцев были изъяты. По сути, линия Гордеева-Рыщука благодаря Петру Порошенко вообще осталась не разработанной", - заявил Виктор Гандзюк.

Ранее "Страна" писала о том, что к розыску подозреваемого в организации убийства Гандзюк Левина подключились СБУ и Интерпол.

Также мы сообщали, что еврокомиссар напомнил, что заказчики убийства Гандзюк до сих пор не наказаны.