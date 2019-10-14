Пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции 13 октября предупредили два случая незаконного проникновения в зону ЧАЭС. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Северного регионального управления Госпогранслужбы.

Сначала правоохранители задержали женщину, пытавшуюся перейти границу зоны отчуждения и пробраться на запретную территорию, чтобы заняться экстремальным туризмом и отдохнуть. Нарушительницей оказалась 22-летняя киевлянка.

Фото: Госпогранслужба

Позже пограничникам попались еще двое фанатов экстремального туризма. Это были мужчина родом из Киевской области и женщина-дончанка.

Фото: Госпогранслужба

В отношении сталкеров составлены административные протоколы по ст. 46-1 ККУ (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

Окрестности Чернобыля чрезвычайно популярны среди экстремалов. С начала года правоохранители задержали в зоне отчуждения более 300 сталкеров.

Между тем уже утверждены и подготовлены официальные туристические маршруты по зоне.