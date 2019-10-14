14 октября сборная Украины встретится со сборной Португалии в рамках отбора на Евро-2020. Этот матч очень важен для украинцев, поскольку может обеспечить выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу. "Страна" будет вести онлайн Украина - Португалия.

Что известно об игре накануне, где и когда смотреть футбол сегодня.

Где и когда смотреть Украина - Португалия

Начало матча в 21:45. Он пройдет в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Трансляция в прямом эфире будет доступна на канале Футбол 1. Также его можно будет легально посмотреть на платном ресурсе Oll.tv.

Положение в группе отбора на Евро - 2020

После шести матчей подопечные Шевченко занимают первую строчку в своей группе. 11 октября в Харькове сборная Украины обыграла литовцев со счетом 2:0. Всего украинцы выиграли 5 из 6 матчей и заработали одну ничью на выезде с Португалией. То есть сегодня будет ответная игра с подопечными Фернанду Сантуша.

Наша сборная в шаге от путевки в финальную часть Евро-2020.

Украина - Португалия прогнозы

Букмекеры отдают преимущество гостям, чуть меньше голосов за ничью. Меньше ставок ставят на победу украинцев сегодня.