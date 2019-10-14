В понедельник, 14 октября, были объявлены лауреаты премии Шведского банка имени Альфреда Нобеля в 2019 году (ее также называют Нобелевской премией по экономике). Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета в Twitter.

Награду получили Абиджит Банерджи (Индия), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Креймер (США) "за их их экспериментальный подход к уменьшению глобальной бедности".

Скриншот, фото: Twitter/ The Nobel Prize

Напомним, премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2018 году были удостоены Уильям Нордхаус (William Nordhaus) за "интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ" и Пол Ромер (Paul Romer) за "интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ".

Также мы писали, что начиная с 7 октября, Нобелевский комитет стал объявлять лауреатов 2019 года в различных номинациях. Мы публиковали расписание, согласно которому 14 октября были объявлены последние победители этого года - в категории экономика.