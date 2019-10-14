В Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Установленный уровень опасности - "желтый". Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

"Ночью и утром 15 октября в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман, видимость 200-500 метров, уровень опасности желтый", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 14-15 октября в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областей.

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