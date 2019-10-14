Известная телеведущая, звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко опубликовала фото в черном боди, показав идеальную фигуру спустя год после родов.

Тодоренко и ее супруг, певец Влад Топалов, 5 декабря 2018 года стали родителями. У них родился сын.

"#послеРодов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3 кг.

Сегодня увидела новую модель plus-size #victoriassecret и решила, что мне срочно необходимо заняться своей фигурой!!!!

Не перестаю удивляться цикличности моды. Скоро на картинах снова будут изображать дам с пышными формами как в эпоху Возрождения. Интересно, что придёт на смену такому эталону женской красоты", - подписала снимок и задала своим подписчикам вопрос, какой у них размер одежды.

Фото: Регина Тодоренко Инстаграм

Большинство поклонников Тодоренко оценили ее форму, но не все. "Где вы там упругое увидели?" - написала ее подписчица.

Ранее Влад Топалов рассказал, как они с Региной назвали сына и опубликовал фото с коляской.

Отметим, что Тодоренко начала приходить в форму уже в декабре прошлого года, менее чем через месяц после родов.