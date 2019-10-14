Регина Тодоренко показала идеальную фигуру в боди спустя год после родов. Фото
Известная телеведущая, звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко опубликовала фото в черном боди, показав идеальную фигуру спустя год после родов.
Тодоренко и ее супруг, певец Влад Топалов, 5 декабря 2018 года стали родителями. У них родился сын.
"#послеРодов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3 кг.
Сегодня увидела новую модель plus-size #victoriassecret и решила, что мне срочно необходимо заняться своей фигурой!!!!
Не перестаю удивляться цикличности моды. Скоро на картинах снова будут изображать дам с пышными формами как в эпоху Возрождения. Интересно, что придёт на смену такому эталону женской красоты", - подписала снимок и задала своим подписчикам вопрос, какой у них размер одежды.
Фото: Регина Тодоренко Инстаграм
Большинство поклонников Тодоренко оценили ее форму, но не все. "Где вы там упругое увидели?" - написала ее подписчица.
Ранее Влад Топалов рассказал, как они с Региной назвали сына и опубликовал фото с коляской.
Отметим, что Тодоренко начала приходить в форму уже в декабре прошлого года, менее чем через месяц после родов.