Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что информация о срыве переговоров Нацбанка с Международным валютным фондом по поводу нового транша из-за судебных тяжб олигарха Игоря Коломойского за контроль над Приватбанком, - не является правдивой. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее о приостановке переговоров в интервью Reuters рассказала заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

"Reuters процитировали Екатерину Рожкову: "Переговоры с МВФ о новом транше приостановлены из-за вопроса Приватбанка". Это неправда! Переговоры не приостановлены. На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ", - сказано в посте Милованова.

Министр также добавил, что в вопросе Приватбанка нет никаких нарушений договоренностей с МВФ.

"Идут суды между государством и бывшими владельцами. Государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков. Никаких решений или действий не в пользу государства не принято", - пояснил глава ведомства.

Скриншот: Facebook/ Тимофей-Милованов

В конце поста Милованов попросил всех "формировать собственное мнение на основе фактов и следить за информационной гигиеной".

После недоразумения по поводу переговоров Рожкова также оставила запись в соцсети на эту тему.

"Неопределенность дальнейшей судьбы Приватбанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества. Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться: уже скоро мощная команда правительства и НБУ поедет в Вашингтон для участия в ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка, где состоится новый раунд переговоров с Фондом. Сейчас как раз проходит подготовительный процесс к этой поездке", - отчиталась Рожкова.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении министра экономразвития о ненужности книг для самообразования.

Также Милованов отличился заявлением, что его никогда не интересовала Украина.